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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.В источнике
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RT на русском

Мишустин проведёт совещание по вопросам энергетики в ДФО на Камчатке

RT на русском04:10
ТАСС

Мишустин прибыл на Камчатку, где проведет совещание по вопросам энергетики в ДФО

ТАСС03:40
Deita.ru

Мишустин везёт на Дальний Восток правительственный десант из 60 человек

Deita.ru20:05
РБК

Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток

РБК22:29
URA.Ru

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток

URA.Ru22:12
REGNUM

Мишустин прибыл в Камчатский край

REGNUM04:09
Весьма

ТГ-каналы пишут, что в Магадан собирается приехать премьер-министр России Михаил Мишустин

Весьма10 августа в 19:52

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
26

Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
237

CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
BFM.ru03:25
41

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии.
РИА Новости20:34
56

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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