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Политика Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.

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Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.

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