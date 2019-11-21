Экономика
КоммерсантъМихаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС
Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».
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Политика
МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья
В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
Экономика
Китай призвал РФ перейти на юани
На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Происшествия
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Футбол
«Шахтер» оштрафован за объявления на русском языке
Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола вынес наказание «Шахтеру» за объявление на русском по ходу игры против «Динамо» Киев (1:0). Сообщения были связаны с недопустимостью проявлений расизма.
Кино
Мединский прокомментировал «развод» фильмов в новогодние праздники
Чиновник подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Политика
Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже
4 октября в НАБУ поступило заявление о совершении экс-председателем СБУ преступлений, подпадающих под статьи 28, 364 («Злоупотребление властью»), 365 («Превышение власти или служебных полномочий»), 366 («Служебный подлог»), 191 («Присвоение средств»), 111 («Государственная измена»), 114 («Шпионаж») Уголовного кодекса Украины.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
В Краснодарском крае нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
Найденные монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных мероприятий будут переданы в государственный музейный фонд и станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.