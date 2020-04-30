с чего всё началось

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.

Общество Лукашенко не проходил тест на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. 52

Здоровье Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.

Политика Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. 102

Общество В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки. 191

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 11

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 265

Политика США намерены продлить запрет на поставки оружия Ирану Соединенные Штаты Америки надеются, что Совет безопасности ООН продлит эмбарго на поставки оружия Ирану до истечения срока действия в октябре, заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук 30 апреля, сообщает Reuters. 52

Политика Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.

Авто Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года. 2

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 352