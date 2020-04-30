Экономика
Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
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Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
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