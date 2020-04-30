Экономика

Live24Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

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Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:27, Ашберн
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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
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В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

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Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
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Стала известна дата старта второго сезона шоу «Маска»

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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Соединенные Штаты Америки надеются, что Совет безопасности ООН продлит эмбарго на поставки оружия Ирану до истечения срока действия в октябре, заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук 30 апреля, сообщает Reuters.
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Политика

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
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Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

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Авто

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В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
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Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

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Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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