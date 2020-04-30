с чего всё началось

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.

Общество В США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса Соединенные Штаты разрабатывают 14 вакцин против новой коронавирусной инфекции в рамках программы администрации президента США Дональда Трампа под названием «Операция сверхзвуковая скорость».

Наука В России могут создать импортозамещающие магнитные томографы Специалисты российской атомной отрасли выступили с предложением создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для отечественных медучреждений. 9

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 10

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 274

Футбол Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити» Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией "горожан" на запрет на участие в еврокубках.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,4K

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 587

Политика Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий. 15

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС.

Происшествия ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости". 141

Футбол «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой €10 млн Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн (включая бонусы) и работает над достижением соглашения с "Лейпцигом".

Общество В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 6

Наука Найдено новое средство от коронавируса Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм. 91

Гаджеты Представлен среднебюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite Сегодня Xiaomi показала не только новинки линейки Redmi Note 9, но урезанную версию одного из главных камерофонов прошлого года - Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Происшествия Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.