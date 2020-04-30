Экономика

Live24Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

Подробнее о событии

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM30 апреля в 05:29

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ30 апреля в 05:33
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Общество

В США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса

Соединенные Штаты разрабатывают 14 вакцин против новой коронавирусной инфекции в рамках программы администрации президента США Дональда Трампа под названием «Операция сверхзвуковая скорость».
Мойка78 вчера в 23:57
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3K
Наука

В России могут создать импортозамещающие магнитные томографы

Специалисты российской атомной отрасли выступили с предложением создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для отечественных медучреждений.
Online47.ru вчера в 21:40
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Общество

Попова сказала, с чего начнется снятие режима ограничений

Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала о первом этапе послабления режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 01 мая в 04:03
1,1K
Общество

На въезде в Тульскую область ввели выборочные проверки на коронавирус

С 3 мая в Тульской области введены выборочные проверки на COVID-19.
BFM.ru вчера в 22:29
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Общество

Отмечается праздник женщин-христианок

Экспресс газета 00:30
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
10
Общество

В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 13:49
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Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»

Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News вчера в 13:15
23
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Футбол

Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией "горожан" на запрет на участие в еврокубках.
Soccer.ru вчера в 13:24
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,4K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
1,2K
Политика

Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом

Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
Daily Storm вчера в 13:22
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС.
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:56
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Футбол

«Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой €10 млн

Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн (включая бонусы) и работает над достижением соглашения с "Лейпцигом".
Газета.Ru 00:50
Общество

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
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Наука

Найдено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru 30 апреля в 20:23
91
Наука

Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D

Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
1
Общество

Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Гаджеты

Представлен среднебюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Сегодня Xiaomi показала не только новинки линейки Redmi Note 9, но урезанную версию одного из главных камерофонов прошлого года - Xiaomi Mi Note 10 Lite.
Ридус 30 апреля в 12:05
Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС вчера в 13:15
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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