Экономика
Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
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Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:28, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
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В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
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Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
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США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
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Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
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В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
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Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
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Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
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Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
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Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
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Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 01:31