Экономика

Live24Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

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Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

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Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

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Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль 01 мая в 21:30
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
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Продолжение «Сумерек»: Стефани Майер не на шутку разволновала фанатов

Wday.ru вчера в 09:13
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Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings вчера в 15:18
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Политика

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

URA.Ru вчера в 04:11
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Общество

В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19

Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Lenta.ru вчера в 11:55
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Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
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Политика

США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
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Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
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Общество

В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

РИА Новости вчера в 17:26
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Общество

О передаче коронавируса через еду и воду заявили в Роспотребнадзоре

Не исключено, что COVID-19 может попадать в организм через воду и питье. Так полагает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Соловей.Инфо вчера в 05:54
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Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
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Хоккей

Трансферное окно в КХЛ откроется в пятницу

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начиная с пятницы смогут официально оформлять переходы игроков и осуществлять обмены.
ТАСС Спорт 30 апреля в 19:40
Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости вчера в 16:28
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
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Политика

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
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Экономика

Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
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Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
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Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
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Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости вчера в 11:14
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Общество

Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 01:31
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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