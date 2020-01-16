Музыка

ВедомостиВедомостиМихаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
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Источник: Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Лепса

ТАСС10:29

От Мишустина до Жириновского: главные «музыкальные» политики России

Телеканал 360°09:46

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Ведомости06:15

Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным

РБК07:07

Лепс эмоционально отреагировал на новость о «сотрудничестве» с Мишустиным

Московский Комсомолец07:50

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Известия07:08

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Lenta.ru07:40
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Коммерсантъ 08:19
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Политика

Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

«Президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения», — сказал Андрей Клишас.
Политика Сегодня 11:18
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Кино

Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»

В картине «Плохие парни навсегда» Смит и Лоуренс вновь примерят образы полюбившихся зрителям героев.
Newsroom24 вчера в 02:41
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс 02:03
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском вчера в 16:07
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» провели вечеринку без жён с 22 моделями

После победы над «Астон Виллой» со счётом 6:1 футболисты «Манчестер Сити» посетили вечеринку в Чешире в роскошном отеле со спа-центром.
Евро-футбол.ру вчера в 11:53
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Гаджеты

Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE

Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о видеокарте Radeon RX 5600 XT. Сообщается, что там используется графический процессор Navi 10 XLE.
Игромания.ру 07:39
Кино

Потоковый сервис Warner не получит фильмы о Гарри Поттере

Новый потоковый сервис компании Warner Media, получивший название HBO Max, в первые годы своей работы не сможет показывать фильмы о Гарри Поттере.
Kinonews.ru 09:41
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Политика

Новый посол США Салливан прибыл в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву.
Известия 10:30
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Здоровье

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС вчера в 21:32
Политика

Что заявил Михаил Мишустин на встречах с фракциями Госдумы

Мишустин заявил, что "самое важное — снять барьеры для бизнеса" и сократить издержки для него.
ТАСС 04:41
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной

Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal.
Ведомости 10:55
Шоу-бизнес

Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец 08:38
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Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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