Музыка

Mockva.ruMockva.ruМишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса. Эту информацию подтвердил ТАСС источник, близкий Российскому авторскому обществу.
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Источник: Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Лепса

ТАСС10:29

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

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От Мишустина до Жириновского: главные «музыкальные» политики России

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Соавтор Мишустина Вулых рассказал, как они работали над песней «Зола»

Московский Комсомолец12:08

Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным

РБК07:07

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Ведомости06:15

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Lenta.ru07:40
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Макгрегор намерен нокаутировать Серроне

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Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьер-министра

В пресс-службе уточнили, что президент провел с главой ФНС рабочую встречу и предложил занять ему должность председателя правительства.
Новая газета вчера в 11:37
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За призывы к сепаратизму арестовали активистку «Левого сопротивления»

Активистка движения «Левое сопротивление» Дарья Полюдова арестована до 13 марта за призывы к терроризму и сепаратизму, решение вынес Мещанский суд Москвы, 16 января передает Интерфакс.
Красная весна 12:47
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
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Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
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Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
BFM.ru 11:07
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В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб, ещё один получил ранения.
RT на русском вчера в 22:56
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Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
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«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
РБК 12:02
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

РИА Новости 09:39
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Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 вчера в 21:53
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Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Финансы

Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар

"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Газета.Ru 05:27
Политика

Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.
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Политика

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета 12:14
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СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
Московский Комсомолец 08:53
Политика

Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Интерфакс 12:59
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Кино

Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»

Профиль вчера в 16:04
Происшествия

Старшего сына экс-хоккеиста Соколова обвинили в убийстве матери

Следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын.
News.ru вчера в 09:53
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар»-2020

Sputnik Таджикистан 13 января в 09:10
Технологии

Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны

В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
МонаВиста вчера в 08:11
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
РБК 09:01
Политика

США заявили о начале обсуждения второй фазы торговой сделки с Китаем

США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торговой сделки, соглашение по первой фазе которой было подписано в Вашингтоне в среду.
ТАСС вчера в 20:18
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
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Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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