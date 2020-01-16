Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса. Знакомые главы ФНС и еще один источник подтвердили «Ведомостям», что речь идет именно о кандидате на пост премьера.

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