Музыка

ИзвестияИзвестия«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса. Знакомые главы ФНС и еще один источник подтвердили «Ведомостям», что речь идет именно о кандидате на пост премьера.
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От Мишустина до Жириновского: главные «музыкальные» политики России

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Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Ведомости06:15

Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным

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Лепс эмоционально отреагировал на новость о «сотрудничестве» с Мишустиным

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«Ведомости»: Мишустин писал музыку для песен Лепса

URA.Ru06:50

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Известия07:08

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Lenta.ru07:40
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Политика

Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Газета.Ru 09:14
Политика

Путин утвердил новую должность для Медведева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
REGNUM 08:21
Общество

В Екатеринбурге человека похоронили в могиле посреди дороги

В Екатеринбурге возле Широкореченского кладбища появилась могила посреди дороги.
REGNUM вчера в 08:11
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В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения.
ТВ Центр 09:51
Политика

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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана осужден за растрату 80 млн рублей

REGNUM 09:55
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен

Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Газета.Ru вчера в 15:47
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Московский Комсомолец 03:16
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Кино

Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»

В картине «Плохие парни навсегда» Смит и Лоуренс вновь примерят образы полюбившихся зрителям героев.
Newsroom24 вчера в 02:41
Общество

Louis Vuitton купил второй по величине алмаз планеты

Louis Vuitton заявил о покупке алмаза в 1758 карат Sewelô, который в апреле в Ботсване добыла компания Lucara Diamond.
Forbes 06:11
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Учительницу одной из школ Брянска хотят уволить из-за ее гомосексуальной ориентации.
Газета.Ru вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Актриса Катерина Шпица показала купальник и арбуз: провокационные фото

По мнению посетителей микроблога актрисы, матери маленького ребенка не стоит разгуливать по пляжу в миниатюрном купальнике, а фото с арбузом, по мнению критиков, и вовсе "верх пошлости и неприличия".
Московский Комсомолец 05:20
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Экономика

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Известия 09:07
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Шоу-бизнес

Подписчики обвинили Викторию Боню в злоупотреблении фоторедакторами

Пользователи соцсети обратили внимание на несоответствие и обвинили телеведущую в излишней любви к редактированию снимков.
Волга-Медиа вчера в 21:14
Политика

Хафтар пообещал соблюдать мирное соглашение по Ливии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии.
Lenta.ru 09:55
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Армия и оружие

США наращивают воинский контингент на Ближнем Востоке — Минобороны РФ

REGNUM 03:09
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Игры

Новые игровые приставки спровоцируют рост цен на SSD и видеокарты

Опасения связаны с выходом в конце 2020 года двух новых игровых приставок: Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X, которые не только перейдут с памяти GDDR5 на память GDDR6, но также увеличат объём бортовой памяти.
3DNews 04:37
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки Зеленского

ТВ Центр 06:15
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США

Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Росбалт 08:52
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Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»

Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
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Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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