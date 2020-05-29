Экономика
MosTimesМихаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Из резервного фонда российского правительства уже выделили средства, которые направят на возврат налога самозанятым гражданам. Общая сумма составила 1,6 миллиарда рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
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Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Футбол
«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 года
«Краснодар» занял первое место среди российских футбольных клубов по размеру убытков за 2019 год.
RT на русском 30 мая в 11:48
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
Происшествия
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 05:10
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Гаджеты
Смартфон Redmi 10X раскупили сразу после выхода в продажу
Новинка стала одной из самых ожидаемых в Китае. На прошлой неделе в Китае выпустили первую партию Redmi 10X.
NewInform 02:26
Политика
Захарова оценила обвинения России в причастности к беспорядкам в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грязными методами" и "манипуляцией информацией" обвинения РФ в причастности к беспорядкам в США.
РЕН ТВ 05:10
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 30 мая в 04:29
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
В Новокузнецке резко возросло число больных коронавирусом
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Новокузнецк зафиксировано 32 человека, в Кемерово – 6, в Белово и Междуреченске по 2 новых пациента, в Прокопьевске и Кемеровский МО – по одному.
Новокузнецк.ру 01:01
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Здоровье
На Урале за сутки коронавирусом заразились еще 652 человека
На Урале за сутки коронавирусом заразились 652 человека. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге.
Профиль 30 мая в 22:00
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма
Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
Газета.Ru 03:51
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон
По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
Авто
KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России
К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).
Автостат 01:46
Происшествия
Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия 05:22
Авто
Стали известны подробности о новом кроссовере Nissan
Компания Nissan представила в режиме онлайн проект будущего автомобиля. Речь идет о кроссовере Nissan Ariya.
Деловое.ТВ 05:12
Футбол
ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз
За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.
Эксперт ЮГ 03:29
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Общество
96 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области
Всего в Саратовской области у 3 174 человек выявлен COVID-19, из них 1 206 человек, включая 48 человек за сутки.
Kursk.com 03:59
Общество
Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:12
Футбол
Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.
Советский спорт вчера в 14:32