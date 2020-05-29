Экономика

MosTimesМихаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Из резервного фонда российского правительства уже выделили средства, которые направят на возврат налога самозанятым гражданам. Общая сумма составила 1,6 миллиарда рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
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Налог самозанятым вернут автоматически

Газета.Ru29 мая в 11:20

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

РБК29 мая в 12:31

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36

«Это могут быть значительные поступления в бюджет». Эксперт о поддержке самозанятых

ФедералПресс03:12

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ТАСС29 мая в 11:13

Правительство выделило 1,6 млрд рублей на возврат налога самозанятым

Коммерсантъ29 мая в 11:41

О возврате налогов самозанятым

Давыдов.Индекс29 мая в 10:58
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Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
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Футбол

«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 года

«Краснодар» занял первое место среди российских футбольных клубов по размеру убытков за 2019 год.
RT на русском 30 мая в 11:48
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
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Происшествия

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 05:10
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Гаджеты

Смартфон Redmi 10X раскупили сразу после выхода в продажу

Новинка стала одной из самых ожидаемых в Китае. На прошлой неделе в Китае выпустили первую партию Redmi 10X.
NewInform 02:26
Политика

Захарова оценила обвинения России в причастности к беспорядкам в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грязными методами" и "манипуляцией информацией" обвинения РФ в причастности к беспорядкам в США.
РЕН ТВ 05:10
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 30 мая в 04:29
1,2K
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Общество

В Новокузнецке резко возросло число больных коронавирусом

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Новокузнецк зафиксировано 32 человека, в Кемерово – 6, в Белово и Междуреченске по 2 новых пациента, в Прокопьевске и Кемеровский МО – по одному.
Новокузнецк.ру 01:01
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Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Здоровье

На Урале за сутки коронавирусом заразились еще 652 человека

На Урале за сутки коронавирусом заразились 652 человека. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге.
Профиль 30 мая в 22:00
8
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма

Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
Газета.Ru 03:51
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Гаджеты

Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон

По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
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Авто

KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России

К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).
Автостат 01:46
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
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Происшествия

Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия 05:22
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Авто

Стали известны подробности о новом кроссовере Nissan

Компания Nissan представила в режиме онлайн проект будущего автомобиля. Речь идет о кроссовере Nissan Ariya.
Деловое.ТВ 05:12
Футбол

ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз

За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.
Эксперт ЮГ 03:29
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Общество

96 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области

Всего в Саратовской области у 3 174 человек выявлен COVID-19, из них 1 206 человек, включая 48 человек за сутки.
Kursk.com 03:59
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Общество

Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:12
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Футбол

Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда

На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.
Советский спорт вчера в 14:32
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