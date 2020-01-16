Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно ресурсу, основанием для внесения стало то, что он «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым».

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