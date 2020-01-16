Политика

RT на русскомRT на русскомМишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно ресурсу, основанием для внесения стало то, что он «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым».
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Михаила Мишустина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

РБК05:15

Мишустин попал в базу «Миротворца»

RT на русском03:23

Мишустин попал в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма

РИА Новости04:05

Мишустин внесен в базу «Миротворца»

Коммерсантъ04:04

Мишустин попал на «Миротворец»

Lenta.ru03:38

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Сайт «Миротворец» внес в свою базу Мишустина

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Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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