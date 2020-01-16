Политика
RT на русскомМишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно ресурсу, основанием для внесения стало то, что он «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым».
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Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Происшествия
Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе
Поднявшись в воздух в 9.05 с аэродрома «Пулково» Airbus A320 долетел до середины Ладожского озера, а потом развернулся и взял курс на северную столицу.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
На Алтае подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков на Алтае, покончил с собой в отделе полиции.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Политика
Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева
Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России
На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
Биатлон
Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Авто
УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию
Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Единоборства
Макгрегор отказался от алкоголя перед поединком с Серроне
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор решил отказаться от употребления алкоголя при подготовке к бою против представителя США Дональда Серроне, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Происшествия
Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео
В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Общество
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Авто
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4
Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Космос
В центре Млечного пути астрономы обнаружили неизвестные науке объекты
Шесть объектов неизвестной науке природы обнаружили в центре Млечного пути американские астрономы, ведущие наблюдение на побережье Тихого океана.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.