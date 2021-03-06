Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Кузбасс
Кузбасс

Михаил Мишустин провел в Кемерове совещание по вывозу угля из Кузбасса

На совещании рассматривалось выполнение этих поручений. Как сообщил Михаил Мишустин, одной из основных задач для решения вопроса транспортировки угля из Кузбасса является увеличение пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн в ближайшие 4 года (это на четверть больше 2020 года).В источнике
Подробнее о событии

Годовщина невыплат: горнякам «Алексиевской» пообещали продажу шахты

ВашГород.рувчера в 03:30

Мишустин в субботу посетит Кемерово, проведет там два совещания (версия 2)

Интерфакс - Россия5 марта в 14:00

Правительство даст Кузбассу сотни миллиардов на развитие угольной отрасли

Ngs42.ruвчера в 02:31

Михаил Мишустин в Кемерове: на модернизацию инфраструктуры транспорта направят 780 млрд рублей

A42.RUвчера в 01:55

Мишустин рассказал об инвестициях в 780 млрд рублей для увеличения экспорта угля из Кузбасса и других регионов

VSE42.RUвчера в 01:44

Мишустин предупредил о жестком контроле за выполнением инвестпрограммы РЖД

ТАССвчера в 05:17

Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет

RT на русскомвчера в 03:39
Интересное

СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в доме в Уфе

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту смерти трёх человек во время пожара», — цитирует Интерфакс пресс-службу управления СК по Башкирии.
RT на русском01:08

Двое погибли при столкновении автобуса и двух грузовиков в Башкирии

Пассажирский автобус и два большегруза столкнулись на трассе в Башкирии, в результате автоаварии один человек погиб, трое пострадали, сообщила пресс-служба МВД по республике в субботу.
Интерфаксвчера в 15:29