На совещании рассматривалось выполнение этих поручений. Как сообщил Михаил Мишустин, одной из основных задач для решения вопроса транспортировки угля из Кузбасса является увеличение пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн в ближайшие 4 года (это на четверть больше 2020 года).

Видео Фото Интересное видео Первый канал Piter.tv Вести.Ru Комсомольская правда - Кемерово Экономика сегодня Москва 24 РЕН ТВ РЕН ТВ МИР 24 МИР 24 МИР 24 Комсомольская правда - Кемерово Вести.Ru РЕН ТВ Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Piter.tv Вести.Ru Вести.Ru