На совещании рассматривалось выполнение этих поручений. Как сообщил Михаил Мишустин, одной из основных задач для решения вопроса транспортировки угля из Кузбасса является увеличение пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн в ближайшие 4 года (это на четверть больше 2020 года).

Видео Фото Интересное видео Первый канал Piter.tv Вести.Ru ВашГород.ру Piter.tv Piter.tv МИР 24 Вести.Ru ТВ Центр Вести.Ru Пятый канал Моя Москва.онлайн Мой Брянск Моя Москва.онлайн Вести.Ru Мой Брянск Центральная Служба Новостей РИА Новости Дума ТВ