Михаил Мишустин провел в Кемерове совещание по вывозу угля из Кузбасса
На совещании рассматривалось выполнение этих поручений. Как сообщил Михаил Мишустин, одной из основных задач для решения вопроса транспортировки угля из Кузбасса является увеличение пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн в ближайшие 4 года (это на четверть больше 2020 года).В источнике
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