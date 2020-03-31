с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, кого не коснется новый налог на проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах суммой более 1 миллиона рублей. Как пишет «Царьград», премьер-министр подчеркнул, что вычеты с зарплатных счетов россиян производиться не будут.

Михаил Мишустин разъяснил, кого затронет налог на проценты по вкладам

Политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Политика Трамп заявил об отправленном Россией в США самолете с медоборудованием Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Общество Таможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Интернет Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.

Экономика Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Происшествия Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.

Происшествия РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Общество Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки Коронавирус SARS-CoV-2 на одежде убивает особый режим работы стиральной машины, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

Происшествия В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.