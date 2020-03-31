Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникМихаил Мишустин разъяснил, кого затронет налог на проценты по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, кого не коснется новый налог на проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах суммой более 1 миллиона рублей. Как пишет «Царьград», премьер-министр подчеркнул, что вычеты с зарплатных счетов россиян производиться не будут.
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с чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин объяснил
, как будет работать закон о введении уплаты налога на процентный доход с вкладов, сумма которых превышает один миллион рублей.
Дождь31 марта в 10:01

Подробнее о событии

Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

Российская газетавчера в 13:50

Мишустин разъяснил порядок уплаты налога с процентов по вкладам

Телеканал 360°31 марта в 07:57

Налог на проценты по вкладам будет браться с сумм свыше 60 тыс. рублей

ТАСС31 марта в 06:59

Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике

Коммерсантъ31 марта в 07:04

Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

РБК31 марта в 07:10

Мишустин заверил в отсутствии налогов на проценты с зарплатных счетов

Известия31 марта в 06:27

Мишустин назвал доход от процентов, не подпадающий под новый налог

News.ru31 марта в 06:08
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Политика

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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
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Политика

Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом

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Трамп заявил об отправленном Россией в США самолете с медоборудованием

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Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

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Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
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Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

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Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
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«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России

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Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

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Интернет

Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
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Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Энергетика

Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
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Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
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Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
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РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
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Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
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Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки

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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
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В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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