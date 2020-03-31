Экономика
Петербургский дневникМихаил Мишустин разъяснил, кого затронет налог на проценты по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, кого не коснется новый налог на проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах суммой более 1 миллиона рублей. Как пишет «Царьград», премьер-министр подчеркнул, что вычеты с зарплатных счетов россиян производиться не будут.
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с чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин объяснил, как будет работать закон о введении уплаты налога на процентный доход с вкладов, сумма которых превышает один миллион рублей.Дождь31 марта в 10:01
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Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъ31 марта в 07:04
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Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
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Хоть лицо и тело девушки сильно пострадали после зверского нападения, Пайпер построила успешную карьеру и даже попала на обложку журнала Harper's Bazaar.
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
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Трамп заявил об отправленном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
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Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
Кино
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«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Авто
Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов
Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Таможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России
Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Интернет
Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности
Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Энергетика
Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Происшествия
РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Общество
Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки
Коронавирус SARS-CoV-2 на одежде убивает особый режим работы стиральной машины, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Происшествия
В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.