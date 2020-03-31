Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникМихаил Мишустин разъяснил, кого затронет налог на проценты по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, кого не коснется новый налог на проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах суммой более 1 миллиона рублей. Как пишет «Царьград», премьер-министр подчеркнул, что вычеты с зарплатных счетов россиян производиться не будут.
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Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

Российская газетавчера в 13:50

Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

РБК31 марта в 07:10

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Коммерсантъ31 марта в 07:04

Мишустин назвал доход от процентов, не подпадающий под новый налог

News.ru31 марта в 06:08
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