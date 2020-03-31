Экономика
Петербургский дневникМихаил Мишустин разъяснил, кого затронет налог на проценты по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, кого не коснется новый налог на проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах суммой более 1 миллиона рублей. Как пишет «Царьград», премьер-министр подчеркнул, что вычеты с зарплатных счетов россиян производиться не будут.
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Налог на проценты по банковским вкладам переживет коронавирус. Текущие счета никто не трогает
Фонтанка.Ру31 марта в 06:34
Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъ31 марта в 07:04
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