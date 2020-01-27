Политика
REGNUMМихаил Мишустин уволил замминистра здравоохранения России Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России.
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Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Происшествия
На реке Сейм в Курске утонули две девочки
Сегодня на реке Сейм в микрорайоне Волокно в Курске под лёд провалились две девочки.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Политика
Начались мероприятия к 75-летию освобождения концлагеря в Освенциме
Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме начались ч возложения венков к «Стене смерти».
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Политика
Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова стала выглядеть моложе и стройнее в новом образе
Известная российская певица Татьяна Буланова недавно удивила своих поклонников, представ перед ними в принципиально новом образе, заметно став моложе и стройнее.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Общество
Штрафовать за скручивание пробега в России не получится
Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Общество
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
Американский баскетболист Коби Брайант, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в результате падения вертолета в Калифорнии.
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Культура
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Куницын предложил давить на Россию подачей воды в Крым
Экс-глава правительства Крыма Сергей Куницын предложил использовать подачу воды в Крым как рычаг давления на Москву во время переговоров.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Авто
Правила прогрева современных двигателей автомобилей
Гаджеты
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.