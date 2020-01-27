Политика

REGNUMREGNUMМихаил Мишустин уволил замминистра здравоохранения России Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России.
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Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава

RT на русском11:20

Замглавы Минздрава Елену Бойко уволили после выступления на форуме

РБК09:00

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

РИА Новости07:37

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Коммерсантъ08:06

Мишустин уволил замминистра здравоохранения РФ

News.ru07:47

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко

ТАСС07:41

Елену Бойко сняли с должности замминистра здравоохранения

Московский Комсомолец08:12
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Начались мероприятия к 75-летию освобождения концлагеря в Освенциме

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Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
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