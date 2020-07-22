Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаМихаил Мишустин заявил о росте числа безработных в России в 3,5 раза

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда.
РИА Новости03:25

Подробнее о событии

Число безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза — Мишустин

Парламентская газета03:27

Мишустин рассказал о поддержке индивидуальных предпринимателей

РИА Новости03:37

В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза

Известия03:32

Мишустин назвал число безработных в пандемию

Российская газета03:54

Мишустин заявил о росте официальной безработицы в России в 3,5 раза с апреля

Говорит Москва03:26

Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза

Комсомольская правда03:25

Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза

Эхо Москвы03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Политика

Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Футбол

Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн

CT news 03:39
2
Общество

Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
102
Происшествия

В Пресненский суд Москвы поступило дело актера Ефремова

Lenta.ru 04:52
7
Авто

Ford создал 1400-сильную версию Mustang Mach-E

Вашингтон, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR разработали 1400-сильную версию электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.
REGNUM 04:39
3
Политика

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
2,2K
Путешествия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
7
Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
18
Культура

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30.
ТАСС 04:26
5
Происшествия

Тренера жены Стаса Костюшкина задержали за связь с несовершеннолетней

Газета.Ru 04:51
1
Общество

Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Общество

Режим ЧС из-за засухи введен в половине районов Новосибирской области

Политическая Экспертиза 04:46
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
2,9K
Общество

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
11
Политика

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
19
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
104
Общество

В Госдуму внесли проект об алиментах для совершеннолетних подростков

Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей внесли с нижнюю палату парламента законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников, следует из электронной базы данных ГД.
РИА Новости 04:52
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
2,6K
Автоспорт

«Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом

Газета.Ru вчера в 05:19
Экономика

Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.
RT на русском 05:24
2
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Известия 00:22
64
Общество

Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

РИА Новости 04:17
11
Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
48
Общество

В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах

В Австрии вернулись к практике обязательного ношения медицинских масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением COVID-19.
News.ru вчера в 15:51
6
Здоровье

Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури

Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
15
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
335
Футбол

Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»

Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин не попал в заявку клуба французской Лиги 1 «Монако» на контрольный матч с бельгийским «Стандардом».
RT на русском 05:44
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
9,3K
Футбол

ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию

Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.
Нева Спорт 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное