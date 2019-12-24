Экономика
News.ruForbes назвал бизнесмена 2019 года
Издание Forbes подвело итоги 2019 года и назвало бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров.
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Происшествия
Полицейские нагрянули к девушке, выложившей видео с бойцами Росгвардии
Жительнице Татарстана пришлось писать объяснительную за публикацию в Интернете видео, где бойцы Росгвардии тренируются на школьниках разгонять митинги.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Политика
Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву
Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
Финансы
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Наука
«Искусственное Солнце» запустят в Китае в 2020 году
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Политика
Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН
Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
Общество
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Общество
Ургант оценил выступление спецназа перед школьниками в Златоусте
Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил выступление спецназа ФСИН в Златоусте, которые показывали школьникам приемы разгона массовых акций протеста.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Шоу-бизнес
Винокур встал на защиту «Аншлага»
Комментируя высказывания Борщевой, Владимир Винокур встал на сторону Дубовицкой и отметил, что она абсолютно права.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Происшествия
Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным
Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
Кино
Перелет с недолетом
Ну и да, все идет, естественно, к грандиозной решающей битве маленьких партизанских истребителей (и десантной конницы!) с огромными имперскими кораблями геометрически правильных форм.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл представили семейную рождественскую открытку
Напомним, в ноябре прошлого года стало официально известно о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Путешествия
«Яндекс» выяснил, куда красноярцы уезжают на новогодние праздники
Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Наука
Ученые создали сорт томатов для города и космоса
Кино
«КиноПоиск» перечислил главные фильмы уходящего года
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока — 2» абсурдными
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала санкции, введенные США против газопровода «Северный поток — 2», апофеозом абсурда.
Общество
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС
После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной.
Экономика
Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года
Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года Исходя из доклада Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП), провал в темпах экономического роста в 2019 году сменится почти мгновенным выходом на рост в 2% ВВП в год уже с начала 2020 года с сохранением его на этом «потолочном» уровне до 2022 года.