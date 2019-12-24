Экономика

News.ruNews.ruForbes назвал бизнесмена 2019 года

Издание Forbes подвело итоги 2019 года и назвало бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

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Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

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Forbes выбрал героев года в российском бизнесе

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Назван российский бизнесмен года

Lenta.ruвчера в 12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RUвчера в 09:32
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил

РИА Новости 00:25
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Полицейские нагрянули к девушке, выложившей видео с бойцами Росгвардии

Жительнице Татарстана пришлось писать объяснительную за публикацию в Интернете видео, где бойцы Росгвардии тренируются на школьниках разгонять митинги.
МР7.ру 02:59
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Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Политика

Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
RT на русском 01:33
Финансы

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Известия вчера в 23:38
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Acer представила портативный монитор PM1. Цена

CNews 03:07
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
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«Искусственное Солнце» запустят в Китае в 2020 году

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Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Политика

Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН

Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
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«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия вчера в 16:56
Общество

Ургант оценил выступление спецназа перед школьниками в Златоусте

Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил выступление спецназа ФСИН в Златоусте, которые показывали школьникам приемы разгона массовых акций протеста.
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
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Винокур встал на защиту «Аншлага»

Комментируя высказывания Борщевой, Владимир Винокур встал на сторону Дубовицкой и отметил, что она абсолютно права.
Экономика сегодня 22 декабря в 10:58
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В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
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Перелет с недолетом

Ну и да, все идет, естественно, к грандиозной решающей битве маленьких партизанских истребителей (и десантной конницы!) с огромными имперскими кораблями геометрически правильных форм.
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Принц Гарри и Меган Маркл представили семейную рождественскую открытку

Напомним, в ноябре прошлого года стало официально известно о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
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Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
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«Яндекс» выяснил, куда красноярцы уезжают на новогодние праздники

Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.
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Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
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Ученые создали сорт томатов для города и космоса

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«КиноПоиск» перечислил главные фильмы уходящего года

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Задержанные у Курил японские суда вернулись в Японию

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Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока — 2» абсурдными

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала санкции, введенные США против газопровода «Северный поток — 2», апофеозом абсурда.
Известия 03:12
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МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной.
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Экономика

Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года

Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года Исходя из доклада Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП), провал в темпах экономического роста в 2019 году сменится почти мгновенным выходом на рост в 2% ВВП в год уже с начала 2020 года с сохранением его на этом «потолочном» уровне до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 17:53
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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