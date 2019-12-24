Издание Forbes подвело итоги 2019 года и назвало бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.

Политика Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.

Финансы Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.

Политика Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

Общество «Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ «Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Общество Ургант оценил выступление спецназа перед школьниками в Златоусте Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил выступление спецназа ФСИН в Златоусте, которые показывали школьникам приемы разгона массовых акций протеста.

Политика Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.

Шоу-бизнес Винокур встал на защиту «Аншлага» Комментируя высказывания Борщевой, Владимир Винокур встал на сторону Дубовицкой и отметил, что она абсолютно права.

Кино Перелет с недолетом Ну и да, все идет, естественно, к грандиозной решающей битве маленьких партизанских истребителей (и десантной конницы!) с огромными имперскими кораблями геометрически правильных форм.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Общество МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной.