Экономика
Millionaire.ruМихаил Прохоров стал по версии Forbes бизнесменом года в России
Российский миллиардер Михаил Прохоров победил в номинации «Бизнесмен года» по версии авторитетного издания Forbes. Его аналитики отмечают успешные сделки, осуществленные владельцем группы «Онэксим» за пределами России.
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Финансы
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
Политика
Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России
Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
Общество
«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Политика
В Хорватии на выборах президента лидирует кандидат от оппозиции
Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Политика
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
В Петербурге бетономешалка упала в Неву, водителя ищут
В Петербурге сотрудники МЧС ищут водителя бетономешалки, которая около 4:15 утра упала в Неву с Октябрьской набережной.
Происшествия
На Сахалине оштрафовали и отпустили японских браконьеров
В Сахалинской области капитанов пяти задержанных японских судов признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group
Ускорение роста аудитории стало результатом подключения к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети), пояснил гендиректор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Хоккей
«Тампа» разгромила «Флориду», Кучеров набрал 500 очков в НХЛ
Российский нападающий записал на свой счет гол и два ассиста. Первая результативная передача стала для Кучерова 500-м очком в НХЛ.
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Наука
Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна
В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Экономика
На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы
Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.
Происшествия
Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.