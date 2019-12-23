Российский миллиардер Михаил Прохоров победил в номинации «Бизнесмен года» по версии авторитетного издания Forbes. Его аналитики отмечают успешные сделки, осуществленные владельцем группы «Онэксим» за пределами России.

Михаил Прохоров стал по версии Forbes бизнесменом года в России

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