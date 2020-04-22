О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.

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Общество Калоев прокомментировал митинг во Владикавказе Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против режима самоизоляции.

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