Политика
КоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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Экономика
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
Общество
Москва ввела автоматическую проверку пропусков
У такси количество поездок в первый день введения автоматической проверки цифровых пропусков выросло на несколько тысяч, по сравнению со средой прошлой недели.
Вести.Ru 13:45
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к лечению COVID-19
Мишустин заявил, что темой для обсуждения станут вопросы обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием.
REGNUM 06:50
Общество
Заболевать коронавирусом в Подмосковье стали немного меньше
Наименьшее количество заболеваний в Московской области зафиксировано в муниципалитетах Звездный городок — 1 случай, Лотошино — 2, Зарайск — 3, Черноголовка — 4, Лосино-Петровский и Шаховская — 6. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1140 случаев заболевания у граждан из других регионов России и из-за рубежа.
Вести Подмосковья 20 апреля в 11:02
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Общество
Калоев прокомментировал митинг во Владикавказе
Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против режима самоизоляции.
RT на русском 15:15
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
Наука
Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах
Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
ToDay News Ufa 10:15
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
Армия и оружие
Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Политика
Захарова предложила контролировать иностранные биолаборатории
На фоне пандемии было бы логично сделать понятным уровень ответственности таких лабораторий и контролировать их работу.
Ридус 15:44
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Транспорт
В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков
В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Происшествия
Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали
Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
Общество
Минздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России
Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля.
ИА Красная Весна 09:03
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Армия и оружие
Путин наделил Генштаб полномочиями определять требования к экспортной военной технике
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями утверждать тактико-технические требования к экспортным вооружениям и военной технике, их комплектации, а также разрешенные для экспорта положения исследований и разработок, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации документа.
ТАСС 15:55
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Здоровье
Эпидемия гриппа в России закончилась
По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института.
News.ru 15:16
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине придется отменить из-за пандемии коронавируса, заявила координатор проекта Яна Заугарова, 22 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:02
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31