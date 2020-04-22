Политика

КоммерсантъКоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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Зачем президенту Украины понадобился Саакашвили?

Вести.Ru14:09

Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера

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Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера

ТАСС08:44

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить должность в правительстве Украины

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Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

РБК07:46

В Госдуме оценили возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Известия11:00

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Коммерсантъ06:47
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Экономика

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
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Общество

Москва ввела автоматическую проверку пропусков

У такси количество поездок в первый день введения автоматической проверки цифровых пропусков выросло на несколько тысяч, по сравнению со средой прошлой недели.
Вести.Ru 13:45
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к лечению COVID-19

Мишустин заявил, что темой для обсуждения станут вопросы обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием.
REGNUM 06:50
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Политика

Зеленский заявил, что завершит войну в Донбассе за срок президентства

REGNUM 09:48
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Общество

Заболевать коронавирусом в Подмосковье стали немного меньше

Наименьшее количество заболеваний в Московской области зафиксировано в муниципалитетах Звездный городок — 1 случай, Лотошино — 2, Зарайск — 3, Черноголовка — 4, Лосино-Петровский и Шаховская — 6. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1140 случаев заболевания у граждан из других регионов России и из-за рубежа.
Вести Подмосковья 20 апреля в 11:02
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
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Общество

Калоев прокомментировал митинг во Владикавказе

Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против режима самоизоляции.
RT на русском 15:15
Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
1,9K
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
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Наука

Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах

Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
ToDay News Ufa 10:15
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
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Армия и оружие

Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»

Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
3
Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Политика

Захарова предложила контролировать иностранные биолаборатории

На фоне пандемии было бы логично сделать понятным уровень ответственности таких лабораторий и контролировать их работу.
Ридус 15:44
Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Происшествия

В Екатеринбурге умерли два пациента с подозрением на коронавирус

ТагилСити.ру 12:44
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Транспорт

В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков

В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
10
Происшествия

В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
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Происшествия

Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали

Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
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Общество

Минздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России

Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля.
ИА Красная Весна 09:03
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
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Армия и оружие

Путин наделил Генштаб полномочиями определять требования к экспортной военной технике

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями утверждать тактико-технические требования к экспортным вооружениям и военной технике, их комплектации, а также разрешенные для экспорта положения исследований и разработок, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации документа.
ТАСС 15:55
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
1,1K
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
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Здоровье

Эпидемия гриппа в России закончилась

По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института.
News.ru 15:16
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине придется отменить из-за пандемии коронавируса, заявила координатор проекта Яна Заугарова, 22 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:02
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

РИА Новости 06:31
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