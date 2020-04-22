Политика
КоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Здоровье
Главврач Белогорской больницы отстранен от должности
Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
Общество
Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:07
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru 16:41
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Здоровье
Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом
В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
Экономика
Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Политика
Украина заблокировала в ООН резолюцию России против санкций
Киев заблокировал резолюцию России в ООН об ослаблении международных взаимных санкций между странами на время пандемии коронавируса COVID-19 – сообщил МИД Украины.
Газета.Ru 17:15
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Игры
СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X
Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
CyberSport.ru 12:03
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Футбол
Соболев описал «Спартак» в трёх словах
Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.
Soccer.ru 18:39
Общество
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
Армия и оружие
The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57
ПолитРоссия 10:51
Общество
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
Общество
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Общество
В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом
Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом
37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
RuNews24.ru 08:22