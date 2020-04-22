Политика

КоммерсантъКоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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Зачем Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины по реформам

RT на русском17:35

Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера

РИА Новости07:27

В Госдуме оценили возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Известия11:00

Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера

ТАСС08:44

Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

РБК07:46

Зачем президенту Украины понадобился Саакашвили?

Вести.Ru14:09

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Коммерсантъ06:47
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
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Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
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Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:07
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
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Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры

Газета.Ru 16:41
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Здоровье

Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом

В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
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Экономика

Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Экономика

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
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Политика

Украина заблокировала в ООН резолюцию России против санкций

Киев заблокировал резолюцию России в ООН об ослаблении международных взаимных санкций между странами на время пандемии коронавируса COVID-19 – сообщил МИД Украины.
Газета.Ru 17:15
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Игры

СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X

Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
CyberSport.ru 12:03
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Футбол

Соболев описал «Спартак» в трёх словах

Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.
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Общество

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
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Армия и оружие

The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57

ПолитРоссия 10:51
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Общество

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
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Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
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Здоровье

Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса

Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
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Общество

ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Общество

В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
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Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
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Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
RuNews24.ru 08:22
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