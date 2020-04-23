Политика
КоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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Зачем Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины по реформам
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Lenta.ru вчера в 11:58
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Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
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