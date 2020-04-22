Политика
КоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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с чего всё началось
Три собеседника в руководстве фракции партии «Слуга народа» сообщили изданию LIGA.net, вопрос о назначении Саакашвили может быть вынесен на внеочередном заседании Верховной рады, которое пройдет в пятницу, 24 апреля.Телеканал 360°07:43
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