РПЛ

Аргументы неделиАргументы неделиМихаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ

Дюков сообщил о назначении нового руководителя судейского комитета. Ашот Хачатурянц сменит на этом посту Николая Левникова. О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.
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Александр Дюков
Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет.
— Александр ДюковМК-Спорт вчера в 07:00

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