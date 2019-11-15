Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет.

Дюков сообщил о назначении нового руководителя судейского комитета. Ашот Хачатурянц сменит на этом посту Николая Левникова. О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.

Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ

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