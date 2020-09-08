Михаила Ефремова доставили в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы
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Наказание Ефремову соразмерно преступлению, сказала «Эху» первый зампред комитета Госдумы по культуре, «справедливоросс» Елена Драпеко. Она выразила надежду, что Михаил Ефремов сможет воспользоваться условно-досрочным освобождением. Защита артиста говорит, что намерена обжаловать решение судьи.В источнике
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