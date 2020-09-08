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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Михаила Ефремова доставили в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы

Наказание Ефремову соразмерно преступлению, сказала «Эху» первый зампред комитета Госдумы по культуре, «справедливоросс» Елена Драпеко. Она выразила надежду, что Михаил Ефремов сможет воспользоваться условно-досрочным освобождением. Защита артиста говорит, что намерена обжаловать решение судьи.В источнике
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РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБКвчера в 10:16
Газета.Ru

Ефремов отправится на карантин в СИЗО

Газета.Ruвчера в 08:59
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ruвчера в 09:11
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новостивчера в 10:24
RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русскомвчера в 08:57
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ruвчера в 08:54
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАССвчера в 09:27

Китай и Россия разработают основу для водородной батареи до 2023 года

Специалисты России возьмут на себя разработку высокоэффективных катализаторов для водородных батарей. youtube.com Составить рабочий прототип ученые должны через три года плотного сотрудничества.
МедиаПотоквчера в 14:23
16

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Дело7 сентября в 02:43
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ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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