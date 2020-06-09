Происшествия

Москва 24Москва 24Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Актер Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения.
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Ефремова привезли в Таганский суд

РБК13:46

Михаила Ефремова доставили в суд после допроса

Вечерняя Москва12:33

Михаил Ефремов официально задержан

Комсомольская правда11:41

Ефремова доставили в Таганский суд

РЕН ТВ12:35

Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Москва 2412:39

Меру пресечения Ефремову выберут 9 июня

Телеканал 360°11:14

Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения Ефремову 9 июня

ТАСС11:13
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Футбол

«Спартак» расстался с девятью футболистами, включая Романа Шишкина

Следующий сезон "Спартак-2" начнет без Романа Шишкина, Виталия Дьякова, Идриса Самбы, Николая Тюнина а также пяти игроков молодежной команды: Никиты Мирошниченко, Максима Калачевского, Альберта Хабирова и Артема Горбулина.
Вести.Ru 16:19
Политика

США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
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Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
2
Политика

En Son Haber (Турция): в этом году российские туристы предпочтут Турцию (En Son Haber)

Эрдоган рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что этим летом российские туристы могут спокойно приехать в Турцию.
ИноСМИ 19:15
Происшествия

Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

МР7.ру 14:36
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Игры

В игре The Last of Us Part II появится фоторежим

В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
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Футбол

Стоичков: «Никто не выиграет того, что выиграл Месси»

Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Аргентинцы постоянно любят сравнивать Месси и Марадоной.
Sport24.ru 16:40
Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия 17:53
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Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
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Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

Ранее Xiaomi говорил о функциях прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com 13:14
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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
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Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
1
Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета вчера в 05:05
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Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com 10:09
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Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
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Футбол

Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ

На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
Soccer.ru вчера в 18:43
Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
5
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com вчера в 08:52
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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