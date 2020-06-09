Происшествия

53 новости53 новостиСуд выбрал меру пресечения Михаилу Ефремову

Актеру может грозить до 12 лет лишения свободы. Напомним, что вчера, 8 июня, Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. В крови артиста обнаружили следы алкоголя и наркотических веществ.
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К зданию суда, где проходило слушание по Ефремову, подъезжала «скорая». Видео

Телеканал 360°15:14

Полиция объявила о задержании актера Ефремова

РЕН ТВ11:38

Михаил Ефремов официально задержан

Комсомольская правда11:41

Ефремова доставили в суд для избрания меры пресечения

Известия12:34

Михаила Ефремова привезли в суд в автозаке

Московский Комсомолец15:32

Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения Ефремову 9 июня

ТАСС11:13

Ефремова привезли в Таганский суд

РБК13:46
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Происшествия

В анализах Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

Новые Известия 11:04
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Космос

Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой

AstroNews.ru вчера в 15:37
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, прокомментировал аварию, виновником которой стал известный актёр Михаил Ефремов.
ИнфоСМИ 06:52
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Кино

Автор «Перси Джексона» раскритиковал киноэкранизации

Автор оригинальной книжной франшизы «Перси Джексон» Рик Риордан раскритиковал киноэкранизации своих произведений — правда, как оказалось, он их не смотрел.
Игромания.ру 07:29
Наука

Учеными Южной Кореи создана роботизированная копия рогатого жука

Во время нового научного проекта южнокорейские инженеры создали летающего робота, вдохновившись рогатым жуком Allomyrina dichotoma.
МедиаПоток 01:45
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Наука

Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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Наука

Микроглия в обонятельной луковице защищает мозг от инфекций

Используя микроскопию, ученые в режиме реального времени наблюдали, как Т-клетки CD8, которые являются частью иммунной системы, защищают мозг от назальной вирусной инфекции.
Машины и Механизмы вчера в 05:29
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Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Политика

На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков

Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
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Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Общество

Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального

ПолитРоссия 12:45
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Авто

Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek

Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru 10:32
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Космос

Лунная версия Starship полетит в один конец

N+1 12:54
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
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Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ 06:12
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Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru вчера в 16:43
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 19:12
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
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Наука

Создан новый носимый магнитоэнцефалограф

Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа.
Anonsens 09:27
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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