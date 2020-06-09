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Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

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