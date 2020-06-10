Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Актера Михаила Ефремова направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Общество KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. 102

Шоу-бизнес Ксения Собчак поддержала Михаила Ефремова Высказалась на тему смертельного ДТП с участием актёра и журналистка Ксения Собчак. 138

Экономика Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.

Общество Попова сообщила о сохранении масочного режима в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 395

Гаджеты Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности. 2

Здоровье Денис Проценко поможет врачам Дагестана в борьбе с коронавирусом Шесть медицинских бригад из столицы направляются в Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков для помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавируса, главврач центра в Коммунарке Денис Проценко возглавит бригаду, которая поедет в Дагестан, сообщает московский оперативный штаб.

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 68

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,3K

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование.

Экономика В НИУ ВШЭ заявили, что мировая экономика рекордно снизится во втором квартале года Мировая экономика покажет рекордное снижение во втором квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной.

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 234