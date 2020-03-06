Общество

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В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, выполнявшего рейс в Ригу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник «Известий».
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Михаил Ефремов
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Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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