В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, выполнявшего рейс в Ригу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник «Известий».

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

Энергетика Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Политика Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Политика Депутат Рады встречался с французским коллегой, заражённым COVID-2019 — СМИ Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 27 февраля встретился с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус COVID-2019, сообщил 6 марта французский ресурс RFI.

Политика Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

Общество Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.

Экономика Путин поручил Минфину проверить бюджет Хакасии Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи.

Общество Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.

Футбол Молодежка «Динамо» обыграла «Тамбов» «Динамо» обыграло «Тамбов» (4:1) в матче 21-го тура молодежного первенства России. В составе победителей дубль сделал Константин Тюкавин.

Футбол Со следующего сезона в еврокубках будут использовать более широкие линии офсайда Со следующего сезона видеоассистенты рефери (ВАР) будут использовать более широкие офсайдные линии в Лиге чемпионов и Лиге Европы при просмотре спорных эпизодов, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Армия и оружие Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.

Экономика В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки Рынок настольных ПК Продажи настольных ПК по итогам IV квартала 2019 г. составили 564 тыс. штук, увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.