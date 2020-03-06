Общество
ИзвестияМихаила Ефремова не пустили на борт самолета
В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, выполнявшего рейс в Ригу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник «Известий».
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
Политика
Владимир Путин прибыл в Иваново
Политика
Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а "режим президента Башара Асада", цитирует "Интерфакс".
Кино
Снятый в Петербурге сериал про Шерлока Холмса выйдет на экраны осенью
Осенью состоится премьера сериала «Шерлок в России».
Политика
Депутат Рады встречался с французским коллегой, заражённым COVID-2019 — СМИ
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 27 февраля встретился с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус COVID-2019, сообщил 6 марта французский ресурс RFI.
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Экономика
Путин поручил Минфину проверить бюджет Хакасии
Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Биатлон
Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Футбол
Молодежка «Динамо» обыграла «Тамбов»
«Динамо» обыграло «Тамбов» (4:1) в матче 21-го тура молодежного первенства России. В составе победителей дубль сделал Константин Тюкавин.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Футбол
Со следующего сезона в еврокубках будут использовать более широкие линии офсайда
Со следующего сезона видеоассистенты рефери (ВАР) будут использовать более широкие офсайдные линии в Лиге чемпионов и Лиге Европы при просмотре спорных эпизодов, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Армия и оружие
Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
Общество
Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса
Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Экономика
В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки
Рынок настольных ПК Продажи настольных ПК по итогам IV квартала 2019 г. составили 564 тыс. штук, увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.