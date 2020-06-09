Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. Ранее Ефремова привезли на допрос в полицию. Анализ крови, взятой у актера, показал наличие наркотических средств и алкоголя.

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