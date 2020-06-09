Актера Михаила Ефремова вывели из подъезда его дома в Казарменном переулке, посадили в автомобиль и повезли на допрос по делу о ДТП с гибелью человека. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса". Сейчас дом, где живет актер, оцеплен сигнальной лентой.

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