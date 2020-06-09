Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМихаила Ефремова повезли на допрос

Актера Михаила Ефремова вывели из подъезда его дома в Казарменном переулке, посадили в автомобиль и повезли на допрос по делу о ДТП с гибелью человека. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса". Сейчас дом, где живет актер, оцеплен сигнальной лентой.
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Ефремова везут на допрос по делу о ДТП в центре Москвы

ТАСС09:24

Полиция задержала Михаила Ефремова

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Михаила Ефремова повезли на допрос

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Признание и арест: главное по делу о смертельном ДТП с Ефремовым

Вечерняя Москва14:49

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Михаила Ефремова допрашивают в УВД ЦАО

Москва 2410:04

Ефремова привезли на допрос в полицию

РБК09:37
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Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
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