Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваМихаила Ефремова увезли на допрос

Сегодня утром мужчина скончался в институте им. Склифосовского. Михаила Ефремова увезли на допрос.
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Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс09:42

Полиция вывела Ефремова из квартиры и увезла на допрос

Телеканал 360°09:22

Москва 24: Михаила Ефремова доставли в УВД для дачи показаний. Прямой эфир

Москва 2410:05

Михаила Ефремова привезли на допрос

РИА Новости09:41

Ефремова привезли на допрос в полицию

РБК09:37

Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции — видео

RT на русском10:31

В УВД по ЦАО начался допрос Ефремова

ТАСС10:13
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Происшествия

В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

РБК 10:56
994
Шоу-бизнес

Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием Ефремова

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова.
Евро-футбол.ру 10:21
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
522
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
6
Путешествия

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
8
Энергетика

Цены на нефть продолжают падать

Лондон, 9 июня 2020, 18:11 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили падение в ходе торговой сессии 9 июня, нефть Brent уже опускалась ниже $40 за баррель.
REGNUM 11:11
47
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

RT на русском 09:55
3,5K
Здоровье

Роспотребнадзор разработал рекомендации по горячему питанию школьников

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников, в основе принципы здорового питания, способствующие снижению риска развития заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:22
Общество

В Ленобласти выпал град с «голубиное яйцо»

Отмечается, что осадки начались около пяти часов у деревни Истинка. Со слов свидетелей, размер града был с "голубиное яйцо".
Neva.Today 10:58
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Технологии

В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot

Российская газета 06:42
1
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
24
Общество

Мэр Лондона намерен проверять памятники города на связь с работорговлей

Лондон, 9 июня 2020, 18:32 — REGNUM Глава муниципалитета Лондона Садик Хан объявил о намерении создать специальную комиссию для оценки памятников и названий улиц города с целью выявить их связь с рабовладельцами разных эпох.
REGNUM 11:32
Энергетика

Газпром отказал Белоруссии в снижении цены на газ

Напомним, что глава Минэнерго Белоруссии направил в Газпром письмо с предложением снизить цену на российский газ.
REGNUM вчера в 12:50
74
Общество

Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
17
Общество

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
8
Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
139
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
172
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия 10:59
Происшествия

Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд

Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.
Московский Комсомолец 11:27
Происшествия

В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
1
Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
1
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
5,1K
Наука

Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок

Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика 05:42
2
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
99
Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
15
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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