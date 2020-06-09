Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваМихаила Ефремова увезли на допрос

Сегодня утром мужчина скончался в институте им. Склифосовского. Михаила Ефремова увезли на допрос.
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Полиция задержала Михаила Ефремова

РИА Новости11:49

Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции — видео

RT на русском10:31

В УВД по ЦАО начался допрос Ефремова

ТАСС10:13

Михаила Ефремова допрашивают в УВД ЦАО

Москва 2410:04

Машину с приехавшим на допрос Ефремовым сняли на видео

Вечерняя Москва09:42

Ефремова привезли на допрос в полицию

РБК09:37

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс09:42
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Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
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Происшествия

В Башкирии сотрудник ГИБДД оскорбил чемпионку Паралимпиады

Snob.ru 06:25
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Кино

Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру 10:16
Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
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Происшествия

Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.
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Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
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Технологии

Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam

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Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Политика

Меркель провела телефонный разговор с Путиным

Газета.Ru 11:12
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Происшествия

В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.
БИЗНЕС Online 06:11
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Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020

Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm.
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Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне

В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
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Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной

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В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
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Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
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Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей

Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
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Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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