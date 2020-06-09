Происшествия
Говорит МоскваМихаила Ефремова увезли на допрос
Сегодня утром мужчина скончался в институте им. Склифосовского. Михаила Ефремова увезли на допрос.
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Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Кино
Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру 10:16
Экономика
Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей
Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
Происшествия
Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова
Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.
Интерфакс 12:52
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Технологии
Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Политика
Меркель провела телефонный разговор с Путиным
Газета.Ru 11:12
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:08
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Происшествия
В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.
БИЗНЕС Online 06:11
Гаджеты
Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020
Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm.
The GEEK 12:38
Космос
Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне
В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика 10:46
Шоу-бизнес
Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной
Экспресс газета 01:18
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Шоу-бизнес
Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей
Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:59
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa 07:41
Футбол
Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола
Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
Общество
На Петербург обрушился град размером с яйцо
Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33