Происшествия
Вести.RuМихаила Ефремова привезли на допрос
Актера Михаила Ефремова отправили на допрос по делу о смертельном ДТП. Как сообщает РИА Новости, актера доставили в отделение полиции на автомобиле с тонированными стеклами. Ранее полиция оцепила дом, где живет Ефремов.
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Армия и оружие
На суде в Нидерландах отвергли версию о том, что MH17 сбила Украина
Как сообщалось, в Гааге после "коронавирусной" паузы возобновился суд по MH17.
Росбалт 13:43
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 июня в 04:55
Происшествия
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП
Российский актер Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием.
Lenta.ru 13:47
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Общество
Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального
ПолитРоссия 12:45
Происшествия
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Наука
На стыке нейробиологии и философии: объективно ли мы видим мир
Популярная механика 12:59
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор
"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
Москва 24 14:19
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 14:03
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Здоровье
Военный госпиталь на Камчатке начнет принимать гражданских с COVID-19
Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Петропавловске-Камчатском начал принимать гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский 9 июня, сообщает пресс-служба краевого правительстве.
ИА Красная Весна 09:32
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Транспорт
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 07:15
Политика
На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков
Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Футбол
Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий
По информации Bild, клуб, сообщивший о мышечной травме, скрыл, что у игрока был диагностирован разрыв сухожилий.
Бомбардир.ру 14:36