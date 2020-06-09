Актера Михаила Ефремова отправили на допрос по делу о смертельном ДТП. Как сообщает РИА Новости, актера доставили в отделение полиции на автомобиле с тонированными стеклами. Ранее полиция оцепила дом, где живет Ефремов.

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