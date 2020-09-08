Михаила Ефремова в СИЗО поместят на карантин
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Ефремов при поступлении в следственный изолятор пройдет первичный медицинский осмотр. Его поместят в камеру карантинного отделения, сообщает РИА Новости. Михаила Ефремова уже доставили в СИЗО № 5, которое находится на Выборгской улице в Москве.В источнике
С чего всё началось
Ефремова поместят в СИЗО на карантин
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за гибель человека в ДТП, будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.
ТАСС08:43
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