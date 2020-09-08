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Вести.Ru
Вести.Ru

Михаила Ефремова в СИЗО поместят на карантин

Ефремов при поступлении в следственный изолятор пройдет первичный медицинский осмотр. Его поместят в камеру карантинного отделения, сообщает РИА Новости. Михаила Ефремова уже доставили в СИЗО № 5, которое находится на Выборгской улице в Москве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова поместят в СИЗО на карантин

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за гибель человека в ДТП, будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.
ТАСС08:43
Подробнее о событии
РИА Новости

Ефремова отправят в СИЗО на карантин

РИА Новости09:21
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ru09:11
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАСС09:27
RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русском08:57
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ru08:54
Газета.Ru

Ефремов отправится на карантин в СИЗО

Газета.Ru08:59
Московский Комсомолец

Ефремова привезли в СИЗО, где погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов

Московский Комсомолец08:58

Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19
РИА Новости09:40
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
РИА Новости09:40
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Кремль ответил на угрозу санкций против проекта «Северный поток-2»

В Кремле не видят оснований говорить о каких-либо мерах «со знаком минус» в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который напомнил, что речь идет о коммерческом международном проекте.
Комсомольская правда06:31
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Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Атаманенко

Никаких проблем при переговорах о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского "Спартака" не возникло, у специалиста есть новые идеи об улучшении работы, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости09:10

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».
Ведомости07:00
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России

Второе место заняла Ирина Иванова, третьей стала Аксана Гатауллина, обе спортсменки показали результат 4,50 м. Сидорова, которая является действующей чемпионкой мира по легкой атлетике, завоевала свою четвертую золотую медаль на чемпионатах России и обошла по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, в активе которой три золота национальных первенств.
РИА Новости08:35

Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
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Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

Размещение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было верным решением, на сегодняшний день вуз является одним из ведущих в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».
Взгляд.ру08:22

Взрыв прогремел на позициях десантно-штурмового батальона ВСУ

Украинский преступный режим продолжает дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения путем проведения систематических огневых провокаций, оборудования позиций и увеличения интенсивности использования БПЛА, что свидетельствует об уверенности боевиков ВСУ в безнаказанности и полной потере управления со стороны командования «ООС».
Rusvesna.su06:21