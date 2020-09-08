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Вести.Ru
Вести.Ru

Михаила Ефремова в СИЗО поместят на карантин

Ефремов при поступлении в следственный изолятор пройдет первичный медицинский осмотр. Его поместят в камеру карантинного отделения, сообщает РИА Новости. Михаила Ефремова уже доставили в СИЗО № 5, которое находится на Выборгской улице в Москве.В источнике
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RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русском08:57
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новости10:24
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ru09:11
РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБК10:16
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ru08:54
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАСС09:27
Московский Комсомолец

Ефремова привезли в СИЗО, где погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов

Московский Комсомолец08:58

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Взрыв прогремел на позициях десантно-штурмового батальона ВСУ

Украинский преступный режим продолжает дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения путем проведения систематических огневых провокаций, оборудования позиций и увеличения интенсивности использования БПЛА, что свидетельствует об уверенности боевиков ВСУ в безнаказанности и полной потере управления со стороны командования «ООС».
Rusvesna.su06:21

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года — с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49