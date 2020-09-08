Ефремов при поступлении в следственный изолятор пройдет первичный медицинский осмотр. Его поместят в камеру карантинного отделения, сообщает РИА Новости. Михаила Ефремова уже доставили в СИЗО № 5, которое находится на Выборгской улице в Москве.