с чего всё началось

Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. Ранее Ефремова привезли на допрос в полицию. Анализ крови, взятой у актера, показал наличие наркотических средств и алкоголя.

Игры В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками». 10

Футбол Сергей Ребров возглавит турецкий «Фенербахче» Украинский специалист Сергей Ребров будет назначен главным тренером турецкого футбольного клуба "Фенербахче".

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,3K

Происшествия Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 2,3K

Политика Киев усилил контактную группу в Минске перебежчиками из Донецка По инициативе властей в состав переговорной группы вошли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, оставившие Донецк в 2014 году. 9

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Происшествия Заключенные СИЗО в Ульяновской области устроили акцию протеста В Ульяновской области заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны работников изолятора, сообщает во вторник, 9 июня, пресс-служба регионального УФСИН. 6

Наука Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна. 2

Политика Захарова получила новый дипломатический ранг Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. 1,6K

Футбол Защитник сборной Болгарии может перейти в «Уфу» Защитник софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в «Уфу», сообщает Maritsa.