Происшествия
ИзвестияМихаила Ефремова задержали по делу о смертельном ДТП
«Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства телеканал «360». В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
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Кино
Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»
Gazeta.SPb 17:46
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Космос
Реактивные струи квазаров напоминают расклешенные джинсы
V-kosmose.com вчера в 13:08
Общество
Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска
Сахалин.Инфо 02:53
Шоу-бизнес
Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42
Происшествия
Мужчину, который продавал медицинские маски, убили в Кемерове
Погибший и подозреваемый занимались продажей медицинских масок. Когда спрос на них упал, мужчины стали конфликтовать.
Evo-rus.com 09:25
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Происшествия
Три районные больницы в Бурятии закрыли на карантин из-за коронавируса
Гусиноозёрск, Бурятия, 9 июня 2020, 11:19 — REGNUM В Бурятии сразу три больницы закрыли на карантин.
REGNUM 04:19
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру 14:17
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК 20:11
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия 16:57
Наука
Археологи смогли изучить древнеримский город без раскопок
Технология радиолокационного сканирования позволила специалистам составить подробную карту древнеримского города Фалерия Нови, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:36
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Ранее Xiaomi говорил о функциях прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com 13:14
Происшествия
Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Происшествия
МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту инцидента в Манасе
Напомним, накануне, 9 июня, в селе Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан местные жители в большом количестве собрались на федеральной трассе «Кавказ».
Замана 17:51
Политика
Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота
Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике.
РБК 15:30
Здоровье
В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом
Позже в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что для людей с высоким показателем IgG решение о двухнедельной самоизоляции является добровольным.
Коммерсантъ 18:32
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Экономика
Названа сумма убытков мировых авиакомпаний в 2020 году
По прогнозу ассоциации, в 2021 году убытки мировых авиакомпаний снизятся до $15,8 млрд.
Известия 12:32