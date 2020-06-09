с чего всё началось

Участником аварии стал актер Михаил Ефремов. Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

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