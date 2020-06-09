Происшествия
РИА НовостиАктер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Участником аварии стал актер Михаил Ефремов. Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.Forbes17:14
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Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Кино
Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты
Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.
Игромания.ру 14:33
Музыка
Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса
Международный музыкальный фестиваль "Жара", который должен был пройти в Баку с 29 июля по 2 августа, переносится на 2021 год, сообщает Sputnik Азербайджан.
Sputnik Азербайджан 11:07
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ 18:04
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Общество
Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня
Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
Агентство Москва 07:23
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Футбол
Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку
Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.
Бомбардир.ру 16:44
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика
Трамп возобновит в июне предвыборные митинги, несмотря на пандемию
Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
Московский Комсомолец 20:15
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely вышел в продажу
Официальные дилеры Geely начали приём заявок на новый кроссовер Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Тарантас Ньюс 13:24
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Интернет
Эксперт рассказал, как понять, что ваш аккаунт взломан
Третий признак — незнакомые друзья в аккаунте, которых не добавляли, а также различные посещенные неизвестно когда странички и новые приложения, которые не устанавливались.
ПРАЙМ 19:03
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Энергетика
Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель
По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии.
Компания 01:15
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Кино
Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»
Как известно, Брюс Кэмпбелл завязал с прославившей его культовой хоррор-франшизой после закрытия ее сериального продолжения «Эш против зловещих мертвецов» (шоу продержалось три сезона), но он в курсе того, что произойдет со «Зловещими мертвецами» в ближайшем будущем.
Кinomania 19:44
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Финансы
ФРС еще не запустила свою программу помощи, но уже изменила ее условия
Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что программе «осталось несколько дней» до выдачи первого займа, и заявил, что центральный банк обновляет резервы на основе отзывов, полученных из тысяч источников.
ИА Красная Весна 19:25
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57