с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД. Ефремова проверяют на наличие алкоголя в крови.

Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

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