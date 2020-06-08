Происшествия
ВедомостиМихаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД. Ефремова проверяют на наличие алкоголя в крови.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.Forbes17:14
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Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Наука
В Китае найден древнейший ископаемый паразит на Земле
Китайские ученые нашли самою древнюю пару хозяин-паразит, которые появились на Земле около 512 миллионов лет назад в период резкого роста числа обитателей планеты, называемым еще «кембрийским взрывом».
Faktom 06 июня в 01:20
Общество
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим
"Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, в магазинах", - приводит ТАСС пояснения Вуйнович.
Российская газета 18:10
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Футбол
«Торпедо» договорилось о продлении контрактов с Лебеденко и еще группой игроков
По данным matchtv.ru, московское «Торпедо» достигло устной договоренности о продлении контрактов с пятью футболистами.
Матч ТВ 14:29
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Политика
В России появится единый регистр сведений о гражданах
В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Одобрение типа транспортного средства получил оснащенный новым двигателем российский седан Kia K5 - Kia Optima последней генерации.
МонаВиста 12:35
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.
РБК 12:15
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Происшествия
Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Футбол
«Васко де Гама» не продаст Маньо «Краснодару» за 20 млн евро
«Быки» планировали заплатить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на игрока, однако «Васко да Гама» отказал в продаже.
ODDS.ru 13:29
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Футбол
Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола
Александр Мостовой является лучшим российским футболистом за всю историю.
ИА Красная Весна 10:40
Игры
Игрок в Eve Online заработал около $60 тысяч за один рейд на цитадели
CyberSport.ru 06 июня в 14:14
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07