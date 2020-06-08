Происшествия

ВедомостиВедомостиМихаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД. Ефремова проверяют на наличие алкоголя в крови.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал
 московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.
Forbes17:14

Подробнее о событии

«Я его вылечу, у меня денег много»: Ефремов рассказал о ДТП в Москве

РИА Новости18:31

Движение транспорта на месте аварии с участием Ефремова восстановлено

Вечерняя Москва18:23

Полиция задержала виновного в ДТП на Смоленской площади

Интерфакс17:04

В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади

Агентство Москва17:01

Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы

РЕН ТВ15:46

Актер Ефремов был нетрезв в момент ДТП в центре Москвы – МВД

Москва 2417:45

Движение транспорта на месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова восстановили

ТАСС17:55
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Происшествия

Сын и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием

Газета.Ru 16:51
Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Наука

В Китае найден древнейший ископаемый паразит на Земле

Китайские ученые нашли самою древнюю пару хозяин-паразит, которые появились на Земле около 512 миллионов лет назад в период резкого роста числа обитателей планеты, называемым еще «кембрийским взрывом».
Faktom 06 июня в 01:20
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Общество

ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим

"Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, в магазинах", - приводит ТАСС пояснения Вуйнович.
Российская газета 18:10
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
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Футбол

«Торпедо» договорилось о продлении контрактов с Лебеденко и еще группой игроков

По данным matchtv.ru, московское «Торпедо» достигло устной договоренности о продлении контрактов с пятью футболистами.
Матч ТВ 14:29
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
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Политика

В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
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Авто

Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Одобрение типа транспортного средства получил оснащенный новым двигателем российский седан Kia K5 - Kia Optima последней генерации.
МонаВиста 12:35
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Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.
РБК 12:15
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

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Экономика

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
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Происшествия

Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок

Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
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Гаджеты

Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана

Piter.tv вчера в 08:32
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Футбол

«Васко де Гама» не продаст Маньо «Краснодару» за 20 млн евро

«Быки» планировали заплатить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на игрока, однако «Васко да Гама» отказал в продаже.
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия 06:22
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
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Футбол

Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола

Александр Мостовой является лучшим российским футболистом за всю историю.
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Игры

Игрок в Eve Online заработал около $60 тысяч за один рейд на цитадели

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Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

РИА Новости 17:26
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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