Шоу-бизнес
ИА InterMediaМихаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Как сообщила на своей странице в фейсбуке поэтесса Любовь Воропаева, церемония начнется в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30. Похоронен артист, скончавшийся 5 июня, будет на Новодевичьем кладбище, в фамильном склепе, где уже покоится прах его матери, бабушки и других родственников.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Общество
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Фигурное катание
Щербакова едва не упала, когда первый раз вышла на лед после карантина
Следом фигуристка пошатнулась и едва не упала. Через неделю, как показали на видео, Щербакова уже делала сложные прыжки.
Нева Спорт 13:21
Политика
Россия рассчитывает на прекращение огня в Ливии с 8 июня
Москва рассчитывает, что стороны конфликта в Ливии прекратят огонь с 6 утра 8 июня, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 12:39
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
Энергетика
Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
Вести.Ru 10:37
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие этой фирме, которые развозили рабочих сада.
ТАСС 13:44
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Политика
Турция с 10 июня возобновляет авиасообщение с 40 странами
Министерство транспорта и инфраструктуры объявило, что с 10 июня Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами.
Актуальные Новости 04 июня в 11:54
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Армия и оружие
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
Общество
Пресс-секретарь президента Казахстана заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заразился коронавирусом, хотя соблюдал все меры предосторожности.
Вестник Кавказа 12:39
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru вчера в 07:24
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня вчера в 12:03
Происшествия
Лжехирург Алена Верди впала в кому
Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс вчера в 03:20
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50