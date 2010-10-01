Политика
REGNUMМихаилу Мишустину советуют повышать потребительский спрос
Москва, 2 июня 2020, 16:49 — REGNUM Ряд предложений «Справедливой России» вошел в Общенациональный план восстановления экономики после коронавируса, но стоит больше внимания уделить повышению потребительского спроса.
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Общество
Путин согласился приобрести спортивную форму Putin Team
Предприниматель предложил отшить индивидуальные комплекты коллекции Putin Team.
Российская газета 08:22
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Игры
Разработчики Mafia: Definitive Edition сравнили свою игру с ремейком Resident Evil 2
Немецкий портал PlayFront со ссылкой на новый выпуск журнала Official PlayStation Magazine сообщил, что Mafia: Definitive Edition будет сопоставима с ремейком Resident Evil 2.
3DNews 02:50
Политика
Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами.
REGNUM 07:11
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Общество
Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива
Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
RT на русском 09:12
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
Спецназ в Екатеринбурге убил мужчину за кражу четырех рулонов обоев
Муксун.fm вчера в 15:33
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Сирены и громкоговорители впервые включат по всей России
Комплексные проверки запланированы во всех субъектах страны на октябрь 2020 года.
АБН 03:23
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
Экономика
Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности
Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд руб. в год.
Вести.Ru 09:05
Наука
На планете определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com вчера в 16:33
Политика
Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил украинскую компьютерную игру, в которой есть сюжет с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади.
Российская газета 08:07
Энергетика
Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот
Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 07:48
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Футбол
Усман Дембеле хочет перейти в «Ювентус»
Mundo Deportivo утверждает, что нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Италии.23-летний французский футболист привлек внимание спортивного директора "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Soccer.ru 04:02
Политика
Токаев: Казахстан не планирует вступать в Союзное государство с Россией
Нур-Султан, 3 июня 2020, 08:29 — REGNUM Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.
REGNUM 01:29
Экономика
Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы
По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00