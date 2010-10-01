Москва, 2 июня 2020, 16:49 — REGNUM Ряд предложений «Справедливой России» вошел в Общенациональный план восстановления экономики после коронавируса, но стоит больше внимания уделить повышению потребительского спроса.

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