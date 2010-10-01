Политика

REGNUMREGNUMМихаилу Мишустину советуют повышать потребительский спрос

Москва, 2 июня 2020, 16:49 — REGNUM Ряд предложений «Справедливой России» вошел в Общенациональный план восстановления экономики после коронавируса, но стоит больше внимания уделить повышению потребительского спроса.
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину Общенациональный план по поддержке экономики

Inform-24.comвчера в 10:06

Михаилу Мишустину советуют повышать потребительский спрос

REGNUMвчера в 09:49
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У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Разработчики Mafia: Definitive Edition сравнили свою игру с ремейком Resident Evil 2

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Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19

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Общество

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Происшествия

В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены

По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
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Происшествия

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Общество

Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

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Михаил Боярский напугал фанатов своим внешним видом

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Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
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Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
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Сирены и громкоговорители впервые включат по всей России

Комплексные проверки запланированы во всех субъектах страны на октябрь 2020 года.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Происшествия

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Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
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Экономика

Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд руб. в год.
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Политика

Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил украинскую компьютерную игру, в которой есть сюжет с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади.
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Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества

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Футбол

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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