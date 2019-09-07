Футбол
Sports.ruМихайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией». Специалист будет проходить второй курс химиотерапии. Михайлович борется с лейкемией.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 08:08
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Невские Новости 04:06
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.
Нева Спорт вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле ФРГ Тюрингия Майк Моринг заявил, что ответные санкции России на ограничительные меры ЕС наносят сильный ущерб германии.
Страна Советов on-line 08:19
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Общество
В субботу в Сочи выпал первый снег
Старожилы утверждаю, что первый снег в этом месте столь рано выпадал последний раз около 30 лет назад.
Югополис 14:07
Футбол
Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:56