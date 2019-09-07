Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией». Специалист будет проходить второй курс химиотерапии. Михайлович борется с лейкемией.

Политика Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Политика Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле ФРГ Тюрингия Майк Моринг заявил, что ответные санкции России на ограничительные меры ЕС наносят сильный ущерб германии.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Футбол Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.

Происшествия Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».

Религия Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Общество В субботу в Сочи выпал первый снег Старожилы утверждаю, что первый снег в этом месте столь рано выпадал последний раз около 30 лет назад.