Футбол
Sports.ruМихайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией». Специалист будет проходить второй курс химиотерапии. Михайлович борется с лейкемией.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:27, Вашингтон
Политика
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
Московский Комсомолец 08:40
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер».
RT на русском 17:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Известия вчера в 23:02
Экономика
Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала
Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
РИА Новости 03:08
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Политика
Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Политика
В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК 17:00
Футбол
Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества
Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Чемпионат 17:49
Баскетбол
Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира
Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com 11:27
Недвижимость
ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%
Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 08:39
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Гаджеты
IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год
Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.
UfaTime.ru 05:17
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости 16:49
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru 18:30
Армия и оружие
МИД Ирана: региональную безопасность невозможно «купить»
Министр отметил, что региональную безопасность невозможно купить извне, так как присутствие военных баз третьих стран в регионе является дестабилизирующим фактором в международных делах.
REGNUM 10:20
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37