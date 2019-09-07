Футбол
Sports.ruМихайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией». Специалист будет проходить второй курс химиотерапии. Михайлович борется с лейкемией.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
РИА Новости 08:54
Фигурное катание
Стартовали контрольные прокаты сборной России
В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Нева Спорт 08:00
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом «200 на 70»
"Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября стороны будут обсуждать обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.
Московский Комсомолец 09:39
Футбол
Эдерсон: «Гвардиола был в бешенстве, когда я захотел пробить пенальти»
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, как однажды он вывел из себя главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолу.
Бомбардир.ру 08:47
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Футбол
Спартак-2 — Краснодар-2 0:1 (Перерыв)
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
ТАСС 08:58
Политика
Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX 07:00
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Армия и оружие
Защитники ДНР сбили украинский дрон-шпион
Сообщается, что только за период со второго по шестое сентября защитники ДНР сбили уже уже шесть украинских беспилотников.
Журналистская правда 08:52
Политика
Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российский и украинский граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
РИА Новости 08:24
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Гаджеты
В РФ стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
Новым Xiaomi Mi 9T Pro является модель, представленная в Китае, как Redmi K20 Pro.
Газета DAILY 09:32
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл тайно улетела в Нью-Йорк без мужа и сына
В командировку Меган и Гарри планируют взять четырехмесячного сына. Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл.
StarHit.ru вчера в 16:30
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
RT на русском 08:19
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Футбол
Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Колумбией
Тренерский штаб сборной Бразилии объявил стартовый состав на товарищеский матч против Колумбии.
Sport24.ru вчера в 20:23
Единоборства
Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье
Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях. Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков.
Советский спорт 03:08
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Здоровье
Врач заявил, что таблеток от ожирения не существует
Кубанские новости 06:28
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Авто
Производством АКБ для гибридных авто VW Group займется Skoda
Аккумуляторный блоки, которые выпустит чешская компания, будут установлены в гибридах VW Group, в частности авто разработанные на платформе MQB - новинки Superb iV, VW Passat GTE, Seat Tarraco PHEV и другие.
ГЛАС.RU 05:55
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10