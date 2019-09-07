Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией». Специалист будет проходить второй курс химиотерапии. Михайлович борется с лейкемией.

Фигурное катание Стартовали контрольные прокаты сборной России В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Политика В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом «200 на 70» "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября стороны будут обсуждать обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.

Политика Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Футбол Спартак-2 — Краснодар-2 0:1 (Перерыв) Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Политика Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.

Армия и оружие Защитники ДНР сбили украинский дрон-шпион Сообщается, что только за период со второго по шестое сентября защитники ДНР сбили уже уже шесть украинских беспилотников.

Политика Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российский и украинский граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.

Энергетика Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Политика Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.

Общество Гордон публично «закрыл рот» Барановской Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".

Гаджеты В РФ стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro Новым Xiaomi Mi 9T Pro является модель, представленная в Китае, как Redmi K20 Pro.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Шоу-бизнес Меган Маркл тайно улетела в Нью-Йорк без мужа и сына В командировку Меган и Гарри планируют взять четырехмесячного сына. Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Футбол Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Колумбией Тренерский штаб сборной Бразилии объявил стартовый состав на товарищеский матч против Колумбии.

Единоборства Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях. Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Политика Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.

Авто Производством АКБ для гибридных авто VW Group займется Skoda Аккумуляторный блоки, которые выпустит чешская компания, будут установлены в гибридах VW Group, в частности авто разработанные на платформе MQB - новинки Superb iV, VW Passat GTE, Seat Tarraco PHEV и другие.