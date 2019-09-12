Футбол
Бомбардир.руМихалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».
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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик помогал финансово украинской армии во время выступлений за московский клуб, утверждает YouTube-канал «Бомбардир».Чемпионатвчера в 11:35
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Экс-футболист «Локомотива» Михалик переводил украинской армии заработанные в России деньги
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Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
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Экс-игрок «Локомотива» переводил украинской армии заработанные в России деньги
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СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Михалик из Москвы отправлял деньги украинской армии
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