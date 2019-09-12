с чего всё началось

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».

Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

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