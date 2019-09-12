Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМихалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».
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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик помогал финансово украинской армии во время выступлений за московский клуб, утверждает YouTube-канал «Бомбардир»
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Тарас Владимирович Михалик
Украинский футболист
Украинский футболист, опорный полузащитник. Мастер спорта Украины международного класса. Большую часть карьеры на высшем уровне провёл в футбольном клубе «Динамо», где был вице-капитаном. Сыграл более 30 матчей за национальную сборную Украины. Двукратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины и Суперкубка Украины, финалист молодёжного чемпионата Европы 2006.
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