Футбол
Бомбардир.руМихалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».
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Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие
Российский МИД призвал США пересмотреть подход к контролю вооружений
Министр иностранных дел России Серге Лавров в беседе с журналистами газеты "Труд" назвал существующий подход США в сфере контроля над вооружениями угрожающим нынешней архитектуре стратегической стабильности в мире.
Московский Комсомолец 19:26
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.
Известия 15:48
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Футбол
Каррера прокомментировал интервью Глушакова
Газета.Ru 06:56
Политика
Украина приостановила разрыв соглашений с Россией
Украина приостановила разрыв двухсторонних соглашений с Россией, пишет издание "Коммерсантъ".
Sputnik Таджикистан вчера в 04:23
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе
В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
Здоровье
Россияне могут не пить «обязательные» 2 литра воды в день
Американские исследователи развенчали миф, согласно которому человеку нужно каждый день выпивать не менее двух литров воды.
МедиаПоток вчера в 13:44
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Футбол
«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Gazeta.SPb 18:51
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России
«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», - сообщается в заявление.
Петербургский дневник 07:52
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Происшествия
Пенсии разошлись по частным фондам
Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».
Коммерсантъ 19:13
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 07:30
Финансы
Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).
RT на русском 02:42